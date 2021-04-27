بالفيديو.. نمر ينقض على رجل ويحطم نافذة سيارة في الصين

المصدر: ترجمة مروة سليم

عاش أهالي قرية صغيرة في أقصى شمال شرق الصين على الحدود مع روسيا، لحظات رعب بعدما انقض نمر سيبيريا على عامل ميداني وهاجم سيارة بالقرب من الحدود النائية مع روسيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا بيبر" الإخبارية التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الشرطة المحلية، أن النمر الصغير شوهد لأول مرة يوم الجمعة وهو يتجول بالقرب من قرية لينهو في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وأظهرت القطات النمر وهو ينقض على الرجل.

ونقلت صحيفة "بكين نيوز" عن الرجل قوله "صرخت عليهم للركض لكن النمر ركض في اتجاهي مباشرة"، مضيفاً "في غضون ثانيتين أو ثلاث ثوان، دهس السيارة وانقض على سيارتي ، وخدشها بمخالبه"، حيث تعرض الجزء الخارجي للسيارة للخدش بشدة وتحطمت نافذة الركاب الخلفية.

وأضاف "وانغ شو" "لقد شعرت بالرعب، وما زلت أعاني من مشاكل في القلب من جراء الحادث".

ولم يصب أحد من الركاب داخل السيارة.

وتمكنت الشرطة في نهاية المطاف من ركن وإخضاع الحيوان بسهام مهدئة.

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