بالفيديو والصور.. يستبدل الكمامة بفقاعة زجاجية!

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر فناناً بلجيكياُ وهو يتجول في بروكسل مرتدياً "فقاعة زجاجية" تنقيها النباتات العطرية بداخلها، وذلك كما ذكرت "آر تي إي نيوز".

وتظهر اللقطات "آلان فيرشورين، 61 عاماً، وهو فنان وأخصائي اجتماعي وهو يتجول مرتدياً الفقاعة الزجاجية التي بها نباتات الزعتر وإكليل الجبل والخزامى، بينما يلتقط الجمهور معه صوراً تذكارية.

وقالت "آر تي إي نيوز"، إن فيرشورين طور الفكرة المستوحاة من الواحات الخضراء في تونس، حيث كان يعمل سابقاً في مدينة يكون فيها غطاء الوجه إلزامياً.

وقال فيرشورين: "عندما أنشأت هذه الفقاعة المحمولة لأول مرة منذ 15 عاماً، كان الأمر يتعلق بإنشاء فقاعة يمكنني فيها أن أعزل نفسي بعيداً لأقطع نفسي عن عالم إذا وجدته مملاً للغاية أو كريه الرائحة".

وأضاف: "مع مرور الوقت، لاحظت أن الناس يأتون إلي ويتحدثون معي. أصبحت هذه العزلة وسيلة للتواصل مع الآخرين".

واكتسب اختراع فيرشورين فرصة جديدة للحياة مع الاعجاب بالفكرة الطريفة.