حذاء رياضي يحطم الرقم القياسي.. ويباع بمبلغ 1.8 مليون دولار

بيع زوج من الأحذية صممه وارتداه الموسيقي كاني ويست بمبلغ 1.8 مليون دولار في مزاد يسلط الضوء على أغلى عملية بيع لحذاء رياضي على الإطلاق.

وحطم الحذاء "نايكي إير ييزي 1" الرقم القياسي السابق، الذي كان سجله حذاء "نايكي إير جوردان 1إس"، والذي بيع العام الماضي بمبلغ 615 ألف دولار.

وقالت دار مزادات "سوذبيز" : "البيع يمثل أول زوج من الأحذية الرياضية يتجاوز سعره مليون دولار".

وكان ويست قد ارتدى الحذاء أول مرة خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية عام 2008.

واشترت الحذاء منصة "ريرز"، وهي منصة على الإنترنت للاستثمار في الأحذية النادرة، ويمكن لمستخدميها شراء أسهم في زوج أحذية بطريقة مماثلة لشراء مستثمرين أسهم في الشركة.