قبرص تبدأ استقبال السياح الشهر المقبل.. وفقاً لهذا الشرط

المصدر: نيقوسيا - أ ف ب

أعلنت قبرص الإثنين أنها ستفتح أبوابها أمام السياح المحصنين ضد كوفيد-19 من 65 دولة اعتبارًا من 10 مايو، مع السماح للزوار بالدخول من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.

وقال وزير السياحة سافاس بيرديوس: "سنبلغ شركاءنا في حوالي 65 دولة أنه اعتبارًا من 10 مايو سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم بدون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي".

وقال لوكالة الأنباء القبرصية إن من بين الدول المدرجة على القائمة أرمينيا والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا.

تستقبل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي السياح الذين أكملوا التطعيم، بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية.

وقال بيرديوس إن الخطوة الجديدة ستساعد في إحياء قطاع السياحة المتعثر الذي شله الوباء.