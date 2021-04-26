ياباني يرتبط بـ35 امرأة في وقت واحد ولغرض واحد!

المصدر: ترجمة مروة سليم

ألقت الشرطة اليابانية القبض على شاب لمواعدته 35 امرأة في الوقت نفسه، بدافع الحصول على هدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار على مدار السنة، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن "تاكاشي مياغاوا، 39 عاماً"، وهو عامل بدوام جزئي وليس له مكان إقامة ثابت من منطقة كانساي اليابانية، قاده خطأه الذي كشفه أمام السلطات إلى كشفه والقبض عليه بتهمة الاحتيال والتلاعب بـ"موعد عيد ميلاده".

وكانت خطة مياغاوا أن يقول لكل واحدة من الـ35 حبيبة تواريخ مختلفة لعيد ميلاده، وسارت خطته تعمل بكفاءة حتى تم اكتشافها.

وخلال تلك الفترة التي خدع فيها السيدات حصل على هدايا ومبالغ قدرها 100000 ين ياباني بما يعادل 665 جنيهاً إسترلينياً.

وتمكن المتهم بالتعرف على ضحاياه من خلال عمله في شركة تسويق،، حيث كان يستهدف النساء العازبات وبدأ كل علاقة بالاقتراح بأن الزواج سيكون على الورق.

وتم الكشف عن خطته عندما شكلت بعض النساء "جمعية الضحايا" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشفن أنهن على علاقة بنفس الشخص بعد تداول صورته وتعرفوا عليه وأبلغن الشرطة.