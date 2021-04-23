يصطاد سمكة تونة تزن 271 كغم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اصطاد صياد أسترالي سمكة تونة ذات زعانف زرقاء تزن 271 كغم، بواسطة سفينة قبالة الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز بأستراليا.

وقال مدير التوريد والأعمال في سوق السمك في سيدني إريك بول، إن السمكة كانت في حالة جيدة جداً، مشيراً إلى أنه عادة ما يعرض في السوق الأسترالية أسماك التونة التي عادة يتراوح وزنها بين 40 كغم إلى 50 كغم، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه يتم بيع الأسماك الثمينة إلى المطاعم الشهيرة للإسماك في أسواق سيدني.

يذكر أن أغلى سمكة في العالم كانت تزن 276 كغم من التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تم اصطيادها من محافظة أوموري الشمالية في اليابان، وبيعت مقابل 2.6 مليون دولار في عام 2020.