بسبب حبه لعمله .. إندونيسي يطلق على مولوده اسم إدارة عمله الحكومية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر أب إندونيسي أن يطلق على مولوده الجديد اسمًا غريبًا وغير مألوف وذلك للتعبير عن حبه الشديد لوظيفته ولمكان عمله.

واختار الأب "سلامت يوغا وحيودي" اسم "إدارة خدمات الاتصالات والمعلومات والإحصاء" وذلك تكريمًا للإدارة التي يعمل فيها ولحبه الشديد لعمله.

وقد اتفق الأب مع زوجته على هذا الاسم ولم تمانع رغم غرابته وسينادون الصغير بـDINKO اختصارًا لطول الاسم.

وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية أن موثف الخدمات المدنية فوجئ بالاسم الذي اختاره الأب لمولودة الجديد وعندما سأله عن السبب أخبره به.

وقال "سلامت"، الذي يعمل في الخدمة المدنية الإندونيسية منذ عام 2009 ، إن اسم مولوده الجديد، الذي يبدو غريبًا، هو تكريمًا لمكان عمله، حيث يمثل الاسم قسم الخدمة المدنية الذي يعمل به منذ 17 عامًا.

كان تسمية طفله على اسم القسم وسيلة للتعبير عن امتنانه لوظيفته في الخدمة المدنية ، على الرغم من أن الأب الإندونيسي اعترف بأنه كان غريبًا بعض الشيء.

ولم يكن للزوجة ان تعترض عندما جاءها زوجها بوثيقة تسجيل الطفل باسم «ديناس كوميونيكاسي انفورماتيكا ستاتيستيك» وهو التسمية الحرفية للادارة الحكومية التي يعمل لديها الزوج والتي يقابلها بالعربية «ادارة المعلوماتية والاتصالات الاحصائية».

ولتسهيل استخدام الاسم وضع له الأب صيغة مختصرة وهي «دينكو».