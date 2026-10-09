مروان آل ناصر ضمن «أفضل 100 قائد في الرعاية الصحية» بالشرق الأوسط

في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات والتقدير على المستويين المحلي والإقليمي، برز اسم سعادة مروان إبراهيم آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «تداوي للرعاية الصحية» بدبي، ضمن قائمة «أفضل 100 قائد في قطاع الرعاية الصحية» بالشرق الأوسط، التي أطلقتها منصة «ذا ون ميدل إيست» The 1 Middle East.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة من النجاحات التي حققها سعادة مروان آل ناصر، في قطاع الرعاية الصحية، بعد تكريمه من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بجائزة أفضل مدير تنفيذي لعام 2023 ضمن جوائز الصحة السنوية، وهو أول مواطن ينال هذه الجائزة، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال إدارة مجموعة صحية كبرى في دبي.

كما برز اسمه بالمركز الـ20 بقائمة «فوربس الشرق الأوسط 2026» لقيادات قطاع الرعاية الصحية محققاً قفزة 24 مركزاً، بعد اختياره في المركز 44 بقائمة عام 2025 ضمن فئة المؤسسين والمساهمين، تقديراً لدوره في تأسيس وتطوير مجموعة «تداوي» الإماراتية وتوسيع نطاق خدماتها ومرافقها الطبية، بما يؤكد استمرار حضوره ضمن قيادات قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

ويعكس هذا الحضور المتواصل مسيرة مروان آل ناصر في قيادة وتطوير مجموعة «تداوي للرعاية الصحية»، ودوره في توسيع نطاق خدماتها ومرافقها الطبية، إلى جانب إسهاماته في تطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتأتي قائمة «أفضل 100 قائد في قطاع الرعاية الصحية» ضمن مبادرات منصة «ذا ون ميدل إيست»، التي تسلط الضوء على أبرز الشخصيات والقيادات المؤثرة في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية في المنطقة، من بينها الرعاية الصحية والمجتمع والثقافة والرياضة والتعليم والابتكار.

وحققت مجموعة «تداوي للرعاية الصحية» نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، شمل تشييد مستشفى تداوي التخصصي في دبي، إلى جانب التوسع في العيادات والمراكز طبية لتقدم خدماتها لآلاف الموظفين والمراجعين في الجهات الحكومية والخاصة، فيما حصل مستشفى تداوي التخصصي على الاعتماد الدولي الأسترالي ACHS بنسبة امتثال بلغت 98.5% لمعايير الجودة والسلامة في عام 2024.

وقد عززت «تداوي» حضورها في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الصحية من خلال مبادرات تستهدف دعم علاج المرضى غير القادرين، ومن بينها مشروع «وقف تداوي الصحي»، الذي يستهدف توفير مصدر مستدام لدعم تكاليف علاج الحالات المستحقة.