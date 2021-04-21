بالفيديو.. مطرب مصري يعترف على الهواء بضرب زوجته المذيعة

المصدر: مروة سليم - دبي

أوضح المطرب المصري محمد رشاد خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بعد منحه حق الرد على تصريحات زوجته السابقة الإعلامية، مي حلمي التي أثارت الجدل باتهامات وجهتها لطليقها ثناء استضافتها في نفس البرنامج الأسبوع الماضي، أنه بالفعل قام بضربها.

وقال رشاد خلال استضافته في البرنامج "ضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت".

وتابع رشاد أن صفات طليقته الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها".

وأضاف محمد رشاد، أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة، متابعاً: "لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقتها واتجوزت التانية"، وذلك اثر ادعاء طليقته بخيانته لها أثناء فترة زواجهما.