بالصور.. يتقدم لطلب الزواج من حبيبته بـ5 خواتم ألماس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاجأ رجل أعمال أميركي حبيبته بعرض الزواج عليها بطريقة مبهرة حيث قدم لها 5 خواتم من الألماس بأشكال وأحجام مختلفة لتختار هي الخاتم الذي يعجبها، وذلك في مشهد رومانسي أمام مهبط طائرات في أتلانتا.

وانتشرت لقطات مصورة لهذا المشهد بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا اعجابهم بالمفاجأة التي أعدها "ويل هون" للزواج من حبيبته "بريتني ميلير" بالإتفاق مع شقيقها.

ونشر ويل مجموعة صور ومقاطع فيديو خلال تقديمه طلب الزواج غير التقليدي لحبيبته، مصحوبة بتعليق: "قالت نعم.. أعطيتها 5 خيارات مختلفة للاختيار من بينها.. ميلر ظننت أنني أعرف ما هو الحب حتى دخلت حياتي.. لا أطيق الانتظار لرؤية كل النعم التي يخبئها الله لنا".

وقال ويل، إن اختيار ميلر لخاتم الزواج من بين الخمس خواتم لم يكن خياراً سهلاً، مؤكدًا أنه مندهش من خياراتها، لافتا إلى أنها قالت له "إنها ترددت للحظة قبل أن تختار خاتم ألماس مستطيل الشكل، وهو المفضل لديها من بين الخمسة".