أميركا.. يتلقى بالخطأ لقاحين مختلفين ضد كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تلقى رجل أميركي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد "كوفيد-19" عن طريق الخطأ في مقاطعة بوون بولاية إنديانا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن كريغ ريتشاردز تلقى جرعته الأولى من لقاح "موديرنا" في 16 مارس. وفي 13 أبريل، عاد إلى الموقع ذاته لتلقي جرعته الثانية، حيث حصل على لقاح "فايزر" عن طريق الخطأ.

ورغم هذا الخطأ إلا أن المسؤولين الصحيين أكدوا سلامته حتى الآن، مع عدم الحاجة إلى مزيد من الجرعات في الوقت الحالي.

وقال ريتشاردز كما ذكرت "ديلي ميل" أن المختص الذي أعطاه اللقاح، لم ينظر إلى بطاقته قبل اعطائه الجرعة الثانية، وعندما اكتشف الخطأ خرج مسرعاص من الغرفة ليعود ومعه المشرف الذي تحدث معه وطمأنه قائلا: "ستكون بخير. والخبر السار هو، لقد تم تطعيمك بالكامل".