وفاة الشريك المؤسس لشركة "أدوبي سيستمز" تشارلز جيشكي

المصدر: الولايات المتحدة - د ب أ

أعلنت شركة أدوبي سيستمز يوم السبت أن تشارلز جيشكي، الشريك المؤسس للشركة توفي عن عمر يناهز 81 عاما.

وأضاف بيان الشركة أن جيشكي، الذي شارك في تأسيس "أدوبي" في عام 1982 مع جون وارنوك، زميله في شركة زيروكس، توفي يوم الجمعة.

وكان جيشكي مدير عمليات أدوبي من ديسمبر 1986 إلى يوليو 1994 ورئيسها من نيسان/أبريل 1989 حتى تقاعده في أبريل 2000.

وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة مع جون وارنوك من سبتمبر 1997 إلى يناير 2017 ، ثم عضوا في مجلس الإدارة حتى أبريل 2020، ثم بعد ذلك عضوا فخريا في مجلس الإدارة