تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت زوجة الفنان المصري خالد النبوي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، خروج زوجها من المستشفى.

وقالت منى المغربي عبر المنشور "الحمد لله خالد خرج من المستشفى"، مؤكدة أنه في صحة جيدة ومستقرة، وعلى وشك ممارسة حياته بشكل طبيعي".

يشار إلى أن حالة الفنان المصري الصحية تدهورت خلال الأيام القليلة الماضية، ودخل العناية المركزة إثر تطورات أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وكان قد نشر في وقت سابق عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تغريدة قال من خلالها "الحمد لله، في آخر فترة العزل، إن شاء الله أتجاوز الكورونا على خير.. مرض كورونا خطير.. ربنا يحفظكم جميعا منه، وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".