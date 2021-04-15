متى تكون ثمار الحمضيات غير صحية وتؤذي المعدة؟

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت اختصاصية الجهاز الهضمي نوريا ديانوفا والتغذية إن ثمار الحمضيات في بعض الحالات يمكن أن تكوم ضارة للجسم، على الرغم من كل فائدتها.

وأشارت الطبيبة الروسية، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" أنه يوجد مجموعة كبيرة من الفاكهة غنية ليس فقط بالألياف الطبيعية، ولكن أيضًا بالفركتوز الطبيعي، والذي يحتاجه الجسم بشدة ليحل محل "الأطعمة غير الصحية" التي تحتوي على السكر الصناعي. تحتوي ثمار الحمضيات، الغنية بفيتامين C ، أيضًا على بيوفلافونويدس مفيد، أي مضادات الأكسدة المسؤولة عن مستويات الكوليسترول الطبيعية في الجسم. ومع ذلك، لا يجب الإفراط في تناولها.

وقالت: "إذا كان الشخص يعاني من أمراض الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الاثني عشر، أو التهاب المعدة المتكرر، فإنه في الواقع، بعد تناول ثمار الحمضيات، قد يكون لديه نوبات حرقة أو ارتجاع. من السيء بشكل خاص في هذه الحالة تناولها على معدة فارغة، ونتيجة لذلك قد يكون هناك ألم شديد أو نوبات من حرقة المعدة التي تثيرها ثمار الحمضيات. أحد القواعد هو التحكم في كميتها وعدم تناول الطعام على معدة فارغة".

من ناحية أخرى، فإن تناول الحمضيات له أيضًا مزايا معينة لعمل الأمعاء، لأنه في حالة عدم وجود أمراض وموانع أخرى، فإن شرب عصير الحمضيات المخفف بالماء على معدة فارغة، سيعزز الهضم وهو علاج جيد للإمساك.

وأكدت أن القاعدة العامة لتناول أي فاكهة هي كمية تصل إلى 400 غرام في اليوم. لذلك، يجب أن تفكر دائمًا في عدد ثمرات البرتقال الذي يمكنك تناولها يوميًا، بما في ذلك الفواكه أو الخضروات الأخرى. ونصحت ديانوفا بتذكر ملاحظة الفلاسفة: أي منتج يمكن أن يصبح دواءً وسمًا للشخص الذي يتناوله. والجرعة والكمية فقط هي التي تحدد ما يمكن أن ينتهي به الأمر.