قطعة "كرواسان" تثير القلق في بولندا

المصدر: وارسو - أ ف ب

تلقت جمعية كراكوف لحماية الحيوانات اتصالاً من امرأة تقيم في المدينة الواقعة في جنوب بولندا للإبلاغ عن مشاهدتها حيواناً مقلقاً.

ونقلت الجمعية عن المرأة قولها إن الحيوان "موجود على شجرة أمام المنزل منذ يومين! والناس لا يفتحون نوافذهم لأنهم يخشون أن يدخل منازلهم"، مضيفةً أنه "بنيّ اللون".

وقال العاملون في الجمعية للمتصلة إنه قد يكون طائراً جارحاً، لكنها وصفت الحيوان بأنه أشبه بسحلية الإغوانا، بعدما عجزت في البداية عن إيجاد الكلمة المناسبة وسمّته "بحيرة".

وتوجه مفتشو الجمعية إلى الموقع، فرأوا الحيوان المزعوم على شجرة ليلك، ولاحظوا أن "لا أرجل له ولا رأس". وبعد البحث والتدقيق اتضح لهم أنه لا يعدو كونه قطعة "كرواسان".