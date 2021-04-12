أطعمة تساهم في حدوث ارتجاع المريء الحمضي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني كثيرون من ارتجاع المريء الحمضي والذي يحدث عندما تصعد محتويات المعدة للمريء، بعد ارتخاء العضلة العاصرة السفلية.

وتلعب عوامل عدية دورا في زيادة ارتداد الحمض منها وضعية الجسم بعد الأكل، وكمية ونوعية الأطعمة، إليكم قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تزيد من ارتجاع الحمض، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

1- الأغذية الدسمة والمقلية: تضغط الأطعمة الغنية بالدهون على العضلة المريئية السفلى، وتؤخر تفريغ المعدة، وتزيد من احتمالات الارتجاع.

2- المأكولات الحارة: يؤكد الأطباء يؤكدون أن التعرض المنتظم للكابسيسين، وهو المركب الذي يجعل طعم الفلفل حارا، قد يحسّن من الارتجاع الحمضي.

3- الفواكه والخضراوات: تشمل قائمة الفواكه والخضروات التي ينصح الأطباء بتجنبها بالنسبة لمن يعاني الارتجاع، الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت والليمون، والطماطم، والثوم والبصل.

4- المشروبات: كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير البرتقال والليمون.