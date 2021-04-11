ملكة جمال تجرد من لقبها بسبب فيديو على "تيك توك"

المصدر: ترجمة مروة سليم

جُردت ملكة جمال بابوا غينيا الجديدة من تاجها بعد مشاركة مقطع فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك"، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة ملكة جمال جزر المحيط الهادئ أرجأت أن سبب سحب اللقب من لوسي ماينو البالغة من العمر 25 عاماً، هو أنها لم يكن من اللائق ظهورها من خلال مقطع فيديو وهي ترقص، مضيفة أن هدف اللجنة الأساسي هو تمكين المرأة من المساهمة نساهم بتعزيز التراث الثقافي والقيم التقليدية والسياحة.

وأضافت اللجنة "نحن ندعم الثقة بالنفس وتقدير الذات والنزاهة ونركز على خدمة المجتمع وعلى التعليم".

وقامت لوسي ماينو بحذف مقطع الفيديو بعد ردود أفعال بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتجريدها من اللقب التي كانت حازت عليه عام 2019.

وانتقد بعض رواد مواق التواصل الإجماعي اللجنة لعدم دعمها ماينو بعد أن تعرضت للهجوم بسبب الفيديو، حيث قالت إحدى المدافعات عن حقوق المرأة : "كان بإمكان اللجنة التعامل مع الأمر بشكل أفضل من خلال تحديد البند الذي انتهكته".

وأوضحت "ذا غارديان" البريطانية انها لم تتمكن من الوصول لأحد افراد اللجنة أو لوسي ماينو للتعليق على الواقعة.