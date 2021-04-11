هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

المصدر: جاكارتا - د ب أ

ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5ر5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في اندونيسا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إندونيسيا "أنتارا" أن الهزة التي ضربت المنطقة صباح اليوم الأحد وتأتي في أعقاب زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع يوم أمس السبت.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في اندونيسيا فإنه من غير المحتمل أن تتسبب الهزة في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتسبب زلزال يوم السبت في مقتل 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرارا بعدد من المباني في الإقليم.