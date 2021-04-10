بالفيديو.. العثور على صبي في صحراء تكساس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت الشرطة الأميركية من العثور على صبي في احدى المناطق الصحراوية قرب لاغرولا في ولاية تكساس، وذلك كما ذكرت "يورونيوز عربي".

وكان مقطع فيديو قد نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر الصبي البالغ من العمر 10 سنوات وهو يطلب المساعدة من ضابط دورية لحرس الحدود، حيث تركته مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين سافر معهم، وقد أصيب الصبي بالذهول وأجهش بالبكاء عندما أخذ الضابط باستجوابه.

ونقل الصبي إلى منشأة خاصة بالمهاجرين في تكساس.

من جانبها قالت السلطات الأميركية إن مثل هذه المشاهد شائعة، إذ يواصل المهربون التخلي عن الأطفال في مناطق مقفرة دون مراعاة لسلامتهم.

وقد انتشلت السلطات حوالي 19 ألف طفل كانوا يسافرون وحدهم على الحدود مع المكسيك خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله.