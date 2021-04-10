كيف نأكل ولا نسمن؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت خبيرة تغذية روسية أن هناك بعض الطرق يمكن للشخص أن يتبعها لكي لا يتحول ما يأكله إلى وزن زائد.

وقالت الدكتورة إيرينا بيرجنايا خلال حديثها لراديو "سبوتنيك" كما ذكرت "روسيا اليوم" أن زيادة الوزن غير مرتبط فقط بنوع وكمية المواد الغذائية التي نتناولها، بل وأيضا البيئة والوضع الذي نتناول فيه طعامنا، مضييفة أن الأشخاص الذين ينتبهون خلال تناول الطعام، إلى عوامل مهيجة خارجية، يزداد وزنهم أسرع من الآخرين. لذلك يجب تناول الطعام في حالة استرخاء تام وعدم مشاهدة التلفزيون أو أي شيء آخر.

ونصحت خبيرة التغذية بعدم مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء تناول الطعام.

وتابعت قائلة إن عند البدء في النتلذذ بالطعام والشعور بمذاقه يجب أن يبدأ الشخص في الأكل ببطء أكثر.

وتنصح الخبيرة بعدم تناول الطعام وقوفا أو أثناء الحركة، لأنه في هذه الحالة، لا يمكن للإنسان أن يمضغ الطعام بصورة جيدة، ويضطر لبلع قطع كبيرة منه، ما يؤدي إلى زيادة العبء على المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى هذا، يسبب تناول الطعام أثناء الحركة، التهام كمية أكبر، مضيفة أن الإنسان لا يشعر أثناء الحركة بالشبع، لذلك يمكن أن يأكل أكثر من المعتاد بكثير".