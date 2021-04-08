سبب ارتفاع عتبة الشعور بالألم لدى أصحاب الشعر الأحمر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار الباحثون في مستشفى ماساتشوستس في بوسطن، إلي أن عتبة الشعور بالألم لدى أصحاب الشعر الأحمر، أعلى مما لدى الآخرين، وهذا يعني أنهم أقل حساسية للألم ومن أجل معرفة السبب اختاروا مجموعة خاصة من الفئران، لديها تمامًا مثل البشر، النوع الأول من مستقبلات MSH "غير عامل" وعتبة مرتفعة من الشعور بالألم، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

واتضح للباحثين، أن غياب هذه المستقبلات لدى هذه الفئران، يؤدي إلى انخفاض إنتاج الجزيئات المرتبطة بالأفيوميلانوكورتين (POMC)، وهو ببتيد "يتجزأ" لاحقا إلى هرمونات مختلفة بما فيها المنظمة للشعور بالألم. هذه الهرمونات تعمل كمثبتات لمستوى الألم وبالإضافة إليها، توجد في الجسم مستقبلات أفيونية تكبح الشعور بالألم، ومستقبلات النوع الرابع من MSH التي تزيد الإحساس بالألم.

واتضح في النهاية، أن انخفاض إنتاج الهرمونات المنظمة للشعور بالألم، يؤدي إلى أن "المنافسة" في تنظيم الألم في الجسم يكون لصالح المستقبلات الأفيونية التي "تكبح" الألم، ما يرفع من عتبة الشعور بالألم لدى أصحاب الشعر الأحمر.

ووفقا للباحثين ستساعد هذه النتائج في تحديد المرضى الذين يتحملون الألم أكثر من غيرهم، كما ستساعد على ابتكار أدوية مسكنة تخفض نشاط مستقبلات النوع الرابع من MSH.