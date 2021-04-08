وجبة نودلز متهمة بالتسبب بوفاة طفلين في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت قضية وفاة طفلين بإحدى قرى مركز إدفو بمحافظة أسوان ردود فعل غاضبة من الأهالي الذين طالبوا بمنع تداول هذه المنتجات، وفقا لما جاء في موقع "سماي نيوز".

وفي التفاصيل تبين قيام (طفل وطفلة – شقيقين) بشراء وجبة سريعة التحضير من إحدى محلات البقالة بذات القرية وتناولها، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على أثرها للمستشفى".

وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما (غسيل معدة) وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتيهما، وبعد يومين شعرا بحالة إعياء أخرى وتوجها إلى المستشفى، إلا أنهما توفيا حال وصولهما، وقامت أسرتهما باستخراج تصريح دفن ودفنهما دون الإبلاغ عن الواقعة".

من جهة أخرى قالت خبيرة في التغذية إن الشعرية سريعة التحضير لا يمكنها أن تنهي حياة شخص، والدليل أن هناك الآلاف يتناولونها بشكل يومي، ولا يحدث لهم شيء.

وفي حالة تعرض الطفل لتسمم بسبب منتج غذائي منتهي الصلاحية، أو تعرض المنتج لظروف غير مناسبة أدت إلى فساده، فإن الشخص يحتاج إلى تعويض السوائل التي يفقدها جسمه بسبب أعراض التسمم، وعلى رأسها القيء والإسهال، خاصةً إن كان طفل، وإلا ربما يتسبب الجفاف الذي يحدث في الجسم إلى حدوث مضاعفات تصل إلى الموت".

كما تؤكد خبيرة التغذية أن الشعرية سريعة التحضير، "حالها كحال عديد من المنتجات المطروحة في الأسواق عديمة القيمة الغذائية، لكنها لا تؤدي إلى الوفاة".