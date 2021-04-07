أفضل طريقة لتجنب الحرائق المتعلقة بالشموع

المصدر: ويلنجتون - د ب أ

قدمت خبيرة الشموع نيكول إيكلس مجموعة من النصائح للاعتناء بالشموع وتجنب حرائقها، وتقترح دائما ترك شمعة تزن 380 جراما تحترق لساعة على الأٌقل وليس أكثر من أربع ساعات".

وإذا ما تم ترك الشمعة تحترق لفترة طويلة للغاية، فإن الشمع السائل يمكن أن يصبح عميقا للغاية ويمكن أن يتحرك الفتيل أو يسقط تجاه الزجاج، وإذا ما اقتربت شعلة الشمعة من جانب الزجاج فهذا قد يسفر عن حدوث تصدع وبالتالي تأكد دائما أن الفتيل مشذب ويقف بشكل مستقيم.

وتنصح إيكلس بالتوقف عن إشعال الشمعة إذا ما تبقى 10 ملم من الشمع لأنه إذا لم يكن هناك ما يكفي لامتصاص حرارة الشعلة فيمكن أن يسفر هذا في بعض الحالات عن تصدع الوعاء الزجاجي.

ويحتاج مستخدم الشموع إلى تشذيب الفتيل بحيث يكون ارتفاعه 7 ملم كل مرة قبل إشعال الشمعة، ونعم هذا ينطبق أيضا على المرة الأولى. إبقاء الفتيل مشذب يضبط كمية الشمع المسال، ويحد من السواد الذي يحدث ويضمن أن تحترق الشمعة بشكل متساو لإطالة عمر الشمعة.

وعند انتهاء الشمعة بتبقي 10 ملم من الشمع فيها، يمكن إزالته وإعادة استخدام الزجاج. ولفعل هذا ينصح بتنظيف الوعاء بينما لا يزال الشمع دافئا.

ويمكن أيضا وضع الوعاء في مياه ساخنة أولا وليست مغلية لأنها قد تتصدع، وعندما يصبح نظيفا، يمكن إعادة استخدامه بوضع القطن فيه أو فرش المكياج.