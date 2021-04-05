بالفيديو.. أميركا.. تطلق الرصاص على موظفي احدى فروع "برجر كينغ"

المصدر: ترجمة مروة سليم

قالت الشرطة الأميركية إن امرأة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، فتحت النار داخل نافذة "برجر كينغ" بعد أن أصبحت غاضبة على ما يبدو بشأن وقت الانتظار، وذلك كما ذكرت "يورز نيوز".

وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة في المطعم، المرأة وهي تميل عبر النافذة المفتوحة وتشهر مسدسها في وجه العاملين بالمطعم، لتطلق منه بعض الطلقات التي لم تصب أي من العاملين.

ونشرت الشرطة، المقطع يوم الجمعة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مؤكدة أنها لا تزال تطارد المرأة التي أقلتها سيارة رمادية اللون كان يقودها رجل، إلا أنها لم تتمكن من اعتقال أي أحد حتى الآن.

وطلبت الشرطة ممن يمكنه التعرف على مطلقة النار ومكان وجودها إبلاغها مقابل الحصول على مكافئة نقدية مقدراها ألف دولار أميركي.

من جانبها أكدت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" في بيان لها أن العاملين لدى المطعم الذي وقع به الحادث، تمكنوا من الفرار من الباب الخلفي للمحل، وأنه لم يصب أحد بأذى، مضيفة أنها "لا تتسامح أو تتغاضى عن العنف من أي نوع في مطاعمها"، مؤكدة أن "سلامة أعضاء فريقها وضيوفها هي أولويتهم القصوى".