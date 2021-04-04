مقتل عائلة من أربعة أشخاص في حريق بمتجر في فييتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

أسفر حريق في هانوي بفييتنام اليوم الأحد عن مقتل أسرة من أربعة أفراد، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت شرطة هانوي إن الضحايا هم رجل (81 عاما) وابنته (40 عاما) والتي كانت حاملاً في شهرها الثالث، وزوجها (38 عاما)، وابنة الزوجين (10 أعوام).

وقال رئيس منطقة دونغ دا لي توان دينه، حيث وقع الحادث، إن التحقيقات الأولية كشفت عن اشتعال النيران في متجرهم بسبب ماس كهربائي.

وأتى الحريق على متجر بيع ملابس الأطفال المكون من ثلاثة طوابق والذي اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد.

وقالت الشرطة إن المنزل له مدخل واحد فقط، وهو أيضًا الباب الرئيسي، مما أدى إلى محاصرة الأشخاص بالداخل دون أي مخرج آخر.