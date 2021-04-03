ذبحها ودفنها بالثلج.. نهاية مأساوية لملكة جمال روسية

المصدر: ترجمة مروة سليم

لقيت ملكة الجمال الروسية أولغا شليامينا التي فازت أخيراً باللقب في مسابقة ملكة جمال محلية، مصرعها على يد حبيبها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الروسية عثرت على جثة الضحية مشوهة ومغطاة بالثلوج في غابة بمدينة نوفودفينسك.

واعتقلت الشرطة الجاني بعد الاشتباه في ارتكابه الجريمة بدافع الغيرة، حيث قطع رأسها لاعتقاده أن نجاحها سيقودها إلى مغازلة رجال آخرين لها.

وكانت عائلة شليامينا (33 عاماً، وأم لطفلين)، قد أبلغت الشرطة عن فقدها قبل العثور على جثتها بـخمسة أيام.