بالفيديو.. يتسلق ناطحة سحاب في برشلونة ويواجه العقوبة

المصدر: ترجمة مروة سليم

حكمت محكمة في مدينة برشلونة الإسبانية على المتسلق البريطاني جورج كينغ تومبسون بدفع غرامة مالية، بعد أن تسلق فندق ميليا برشلونة سكاي الذي يبلغ ارتفاعه 116 مترا دون استخدامه حزاماً أو حبال التسلق، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".

وأقدمت الشرطة الإقليمية الكاتالونية على اعتقال كينغ، فور عودته إلى الأرض.

وكان أول تسلق لكينغ الذي يبلغ من العمر الآن 22 عاماً في عام 2019 عندما تسلق أعلى برج في المملكة المتحدة، وهو مبنى برج جسر لندن أو ما يعرف ببرج شارد الذي يبلغ ارتفاعه 310 أمتار في العاصمة البريطانية لندن، وقضت المحكمة عليه حينها بالسجن 6 أشهر.