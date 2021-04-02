ينتحر بالقاء نفسه في فرن بسبب 10 آلاف دولار!

المصدر: ترجمة مروة سليم

ألقى رجل صيني بنفسه في فرن لصهر الحديد، بعد أن فقد ما يعادل 9100 دولار في تداول الأسهم، وذلك كما ذكرت صحيفة "سعودي 24 نيوز".

وأضافت الصحيفة أن زملاء الرجل في العمل تفقدوه أثناء مناوبته الليلية في الشركة التي يعمل بها في منغوليا، لكنهم لم يجدوه.

واكتشف زملاء "وانغ لونغ" جثته بعد ذلك في فرن الصهر بعد أن ألقى بنفسه بالفرن الذي تتجاوز درجة حرارته 1500 درجة مئوية.

وقالت الشركة إن وفاة "وانغ" قد تكون مرتبطة بخسائره التجارية، إذ كان يستثمر في سوق الأسهم.

وتبين في ما بعد أن "وانغ" خسر في يوم انتحاره أكثر من 60 ألف يوان أي حوالي أقل من 10 آلاف دولار.