السلطات الألمانية تضبط مخدرات بقيمة 1.1 مليون يورو خلال مداهمة

المصدر: كوتبوس - د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء أنها ضبطت خلال عمليات تفتيش في ولاية براندنبورج أكثر من 80 كيلوجراما من المخدرات تبلغ قيمتها السوقية 1.1 مليون يورو.

وقال المتحدث باسم الشرطة مايك كيتليتس في مدينة كوتبوس إنه تم اعتقال رجلين يبلغان من العمر 38 و 39 عاما كانا معروفين بالفعل للشرطة وإيداعهما الحبس الاحتياطي.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا إلقاء القبض على امرأتين خلال الحملة، لكن أًطلق سراحهما بعد ذلك.

وخلال عمليات التفتيش التي شملت تسعة عقارات في الولاية مطلع هذا الأسبوع، ضبط المحققون كميات كبيرة من الماريجوانا والكوكايين والميثامفيتامين الكريستالي وحبوب الإكستازي، من بين أشياء أخرى.

وكان المتهمون يخفون مخدرات وأموالا داخل منازل وحدائق صغيرة ومنزل ريفي قديم. كما ضبطت السلطات مسدسا خلال الحملة.