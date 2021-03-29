يعتدون على امرأة ويصورون الحادث في بث مباشر بروسيا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم مجموعة من الشباب على الإعتداء على امرأة وقاموا بتدمير منزلها في بث مباشر عبر "يوتيوب" و"تلغرام"، مقابل جمع تبرعات من المشاهدين، في مدينة ياروسلافل على بعد 150 ميلاً شمال موسكو، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المرأة كانت على موعد مع أحد الأشخاص المشاركين في الحادث، لكنها أعطيت عقاراً مهدئاً، قبل وقوع عملية الاعتداء عليها.

وكانت اللقطات التي حذفها "تلغرام"، و"يوتيوب"، توثق لحظات اعتداء أفراد العصابة على المرأة وتدمير أثاث المنزل وأبوابه إلى جانب تكسير عدد كبير من الأواني والمزهريات الزجاجية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الروسية أوضحت أن الضحية أم لـ3 أطفال وتبلغ من العمر 30 عاماً.

وطالبت عائلة الضحية بمحاكمة أفراد العصابة، هذا إلى جانب الحصول على تعويض مالي مقابل الأضرار التي تسببوا بها.