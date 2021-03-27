بالفيديو.. صاعقة برق تضرب طائرة ركاب في بنما

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهرت لقطات مصورة لحظات مرعبة، بعد أن ضرب البرق طائرة بوينغ 737 ماكس، بينما كانت الطائرة تستعد للهبوط في مطار توكومين الدولي بمدينة بنما، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة التي كانت تقل 140 راكباً، وكانت تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم تقريباً، عندما ضربتها صاعقة برق، وهي تحاول الهبوط في المطار.

وتوضح اللقطات، التي تم تصويرها من داخل قمرة القيادة، الصاعقة القوية وهي تضرب مقدمة الطائرة.

وضرب البرق طائرة بوينغ 737 ماكس، كانت تقل 140 راكباً، أثناء تحليقها بضربة قوية، استعداداً للهبوط أثناء الطيران على ارتفاع يزيد على 30 ألف قدم، وأصيب أنف الطائرة فجأة بصاعقة برق كبيرة. وكان الطيارون قادرين على الإبحار في العاصفة والهبوط بالطائرة بأمان.

وتمكن طاقم الطائرة من المحافظة على هدوء الركاب، وتم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة بأمان، دون إصابة أيٍّ منهم.