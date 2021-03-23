بالصور.. عاصفة تفسد حفل زفاف في أستراليا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفسدت عاصفة جوية حفل زفاف في جرايستانس، غرب أستراليا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن العاصفة تسببت في تحطيم سيارتين مستأجرتين من أجل موكب الزفاف، وذلك عندما فقد سائقاهما السيطرة عليهما في العاصفة.

وتحطمت في هذه الواقعة سيارة بورش كاريرا 911، عندما فقد السائق السيطرة واصطدم بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، أما السيارة الأخرى، من طراز لامبورغيني، فاصطدمت بشجرة في حديقة هورسلي القريبة.

وتحطمت السيارة البورش التي تقدر قيمتها بأكثر من 200.000 دولار.

وحضرت سيارة الإسعاف ورجال الإطفاء لمكان الحادث، وتم نقل السائق إلى المستشفى بواسطة وسائل النقل الخاصة.

وضربت الأمطار المتواصلة معظم ولاية نيو ساوث ويلز مع حدوث فيضانات واسعة النطاق، بما في ذلك مصدر المياه الرئيس فى سيدني، سد واراجامبا، ومع استمرار هطول الأمطار، تضرر أكثر من 30 منزلاً في سيدني، بالإضافة إلى صدور العديد من أوامر الإخلاء للسكان في الضواحي الغربية لسيدني.

وكان هناك أيضاً عدد أوامر إغلاق الطرق، ما تسبب في تأخير التحركات في جميع أنحاء المدينة، بينما من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.