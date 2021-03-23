بالفيديو.. طفلة عمرها 7 سنوات تقدم حركات قتالية بمهارة فائقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حققت طفلة صينية 7 سنوات، شهرة واسعة بعد تداول مقاطع فيديو لها أثناء ممارستها لبعض الحركات والعروض القتالية الصعبة في مختلف ألعاب الفنون القتالية، وذلك كما ذكرت "روسيا اليوم".

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع مصورة وصوراً لـ"يانغ"، وهي تؤدي حركات صعبة تحتاج إلى تدريب لسنوات طويلة، حيث عبر بعض رواد مواقع التواصل عن اعجابهم بمهاراتها في فنون الدفاع عن النفس.

وتقدم "يانغ" العروض بالأدوات والألعاب القتالية بمهارة فائقة، حيث أن لديها لياقة بدنية عالية للغاية اكتسبتها بعد أن بدأت في ممارسة الرياضة والتدريب على الألعاب القتالية منذ أن كانت في الثالثة من عمرها.