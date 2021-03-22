بالفيديو.. فنان مصري يكشف حالته الصحية بعد إصابته بالشلل النصفي

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف الفنان المصري، إيمان البحر درويش، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عنيفة.

وقال درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يبث عبر قناة "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي "ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي الناتج عن النزيف الحاد في المخ، وذلك بعد تكثيف العلاج الطبيعي".

وتابع درويش قائلاً "ربنا أكرمني وانتهى الشلل النصفي، ولكن هناك تكملة للعلاج الطبيعي"، مضيفاً انه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه خلال فترة مرضه كان يعمل على أغنية جديدية بعنوان "رسمتك صورة للإنسان لقيت رسمي بيتكلم".

واختتم مداخلته مازحاً "ربنا يقوينا احنا جمدين أوي الحمد لله".

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد أصيب بنزيف في المخ، نقل على إثره إلى العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ.