ينفق 6.4 مليون روبية ليبدو وكأنه "فلتر" إنستغرام

المصدر: ترجمة مروة سليم

أجرى شاب بريطاني يعيش في مانشستر، أكثر من عملية تجميل ليبدو وكأنه "فلتر" من موقع إنستغرام، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" الريطانية.

وأضافت الصحيفة أن "ليفي جيد مورفي، 24 عاماً"، أنفق مبلغ 6.4 مليون روبية بما يعادل 30 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل.

وبدأ ليفي بنفخ شفاهه عندما كان عمره 19 عاماً، وبدأ منذ ذلك الحين، مسيرة العمليات الجراحية، وحصل على عمليته الجراحية الثانية بعد شهر واحد فقط.

وأنفق ليفي الملايين من الروبيات في محاول منه لتغيير ملامحه، بالعمليات الجراحية بما في ذلك تجميل الأنف ورفع الشفاه بتكلفة 16000 جنيه إسترليني، ونفخ شفاه بتكلفة 10000 جنيه إسترليني، وإجراءات تقويم الأسنان بإجمالي 2000 جنيه إسترليني.