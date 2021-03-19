منظمة الصحة: فوائد لقاح «أسترازينيكا» أكثر من أخطاره

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد تفوق أخطاره، وفق ما ما خلص إليه خبراؤها اليوم الجمعة، بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية.

وأفادت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بشأن سلامة اللقاحات بأن سمات لقاح أسترازينيكا «ما زالت إيجابية في ما يتعلق بفوائده مقابل أخطاره، مع قدرة هائلة (يتمتع بها) لمنع الإصابات وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم». وأضافت أن «البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة في حالات تجلط الدم» بعد تلقي لقاح كورونا.

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