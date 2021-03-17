بعد قرار إعدام متهمين.. "فتى الزرقاء" يتصدر "تويتر".. "تحيا العدالة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #فتى_الزرقاء، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إصدار محكمة أمن الدَّولة في الأردن، اليوم، الحكم بالإعدام شنقا على ستة من مرتكبي جريمة بحق الفتى الأردني صالح حمدان، حيث قام عدة أشخاص بخطف الفتى من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان تبعد بمسافة 7 كيلو مترات عن أقرب ممستشفى.

وتفاعل مئات المغردون من مختلف الدول العربية مع الوسم، معبرين من خلاله عن رضاهم بالحكم الصادر بحق المجرمين، ومشيرين إلى أن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها في قضية "بشعة" كهذه.

وعبر مغردون عن رضاهم بالحكم بالاعدام لمرتكبي الجريمة بحق "فتى الزرقاء"، واصفين الحكم بـ "العادل"، فقال أحدهم: "#جريمة_الزرقاء #فتى_الزرقاء الإعدام شنقا حتى الموت لستة من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، الحمد لله حكم عادل كنا ننتظره من زمان".

وقالت أخرى: "الحكم بالإعدام على 5 من مرتكبي جريمة #فتى_الزرقاء.. أبشع جريمة هزّت قلوبنا.. القصاص فيها أساس العدل والأمن، وكان الله في عون الفتى صالح".

وأكد مغردون أن صدور الحكم بالاعدام بحق المجرمين سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالقيام بنفس الأفعال المريضة في المجتمع، فقالت إحدى المغردات: "تنفيذ حكم الاعدام يجب ان يطبق علنا ليرتدع كل من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الناس".

وقال آخر: "هذا الحكم سيكون عبرة لمن اعتبر ولكل من تسول له نفسه ممارسة مثل هذه الأفعال المريضة والوحشية".

كما وجد مغردون أن الحكم بالاعدام على الرغم من عدالته إلى أن اولئك المجرمين يستحقون أكثر من ذلك أيضا لما فعلوه بالفتى الأردني، فقال أحدهم: "أصدرت المحكمة حكمها، في جلسة علنية الإعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة #فتى_الزرقاء .. حتى الاعدام قليلة عليهم".

وقال آخر: "ماذا استفدتم من بلطجتكم واجرامكم ها قد اتاكم حكم الاعدام ... وكنتم تعتقدون انكم لن تحاكمو او تعاقبو ..!!.. حكم الإعدام قليل على أمثالكم".

من جانب آخر تناقل الكثير من المتابعين مقطع فيديو لـ "فتى الزرقاء" يعلق من خلاله على أحكام الإعدام التي صدرت بحق الذين ارتكبوا الجريمة ضده، قائلا: "الحمدلله اليوم صدرت أحكام بإعدام 6 شنقا حتى الموت، شكرا بذلك الحكومة الأردنية على الحكم الذي وصفه بـ "العادل".

كما شكر الفتى الأردني، صالح حمدان، كل من شرع في أخذ حقه والشعب الأردني الذي وقف معه وسانده خلال أزمته.