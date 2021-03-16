بالفيديو.. مباراة هوكي على متن طائرة!!

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو رصد مباراة لرياضة الهوكي على متن طائرة من طراز "An_124".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المبارة أقيمت في طائرة عسكرية عملاقة An-124، حيث تم تحويل الطائرة إلى ساحة جليدية في مطار ميغالوفو العسكري بالقرب من تفير بروسيا.

وأضافت "ديلي ميل" أن مباراة الهوكي تم إقامتها بينما كانت الطائرة على الأرض، وتم تصوير الفيديو في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت اللقطات، اللاعبين وهم يسيرون في الطائرة المغطاة بالجليد، بينما يظهر صوت المحركات العالي في الخلفية.

الفيديو نقلاً عن "يوتيوب"