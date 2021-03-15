فلوريدا.. يقتل جده ويحتفظ بأذنيه !!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم رجل على قتل جده طعناً في منزل الأخير بمدينة ليك في فلوريدا، وذك كما ذكرت صحيفة " "ديلي ستار" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن "كولبي باركر، 30 عاماً"، ادعى أثناء ادلائه بأقواله في التحقيقات أنه قتل رونالد ويلز 77 عاماً، دفاعاً عن النفس، حيث أفاد بأن الأخير هاجمه بسكين، بعد اندلاع شجار بينهما أثناء تدخينهما "الماريغوانا".

وقال باركر أنه قتل جده عن طريق الخطأ، حيث أنه كان يتفادى ضربة سكين من جده فدفعه، إلا أن المجني عليه سقط أرضاً فأصابه السلاح الأبيض عن دون قصد من الأول، ما تسبب بوفاة جده على الفور.

لكن ادعاء المتهم تنافى مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى وجود عدة طعنات في جسد الجد، الأمر الذي جعل المحققين يواجهونه بالحقيقة، فانهار على الفور واعترف أنه ارتكب جريمته كي يكون جده مع جدته المتوفاة,

واعترف الجاني في اعترافاته الجديدة بعد أن أخرج أذنين من جيبه، تعودان للقتيل، أنه قتل جده بمضرب بيسبول، ثم طعنه عدة مرات بسكين حادة، وقطع أذنيه.