بالفيديو.. سقوط عمرو دياب على المسرح

المصدر: مروة سليم - دبي

تعرض النجم المصري عمرو دياب للسقوط على المسرح، وذلك أثناء إحيائه حفلاً غنائياً في القاهرة.

وأظهرت اللقطات دياب وهو يؤدي أغنيته "يا أنا يا لأ" وهي إحدى الأغنيات التي غناها في ألبومه الأخير، بينما ذلت قدمه فسقط، ثم طمأن جمهوره بقوله "عادي، عادي".

وبدى من خلال المقطع أن أرضية مسرح الحفل كانت مبتلة بالماء ما تسبب بسقوط "الهضبة" المفاجئ.

وتدارك دياب الموقف سريعاً ونهض عقب سقوطه مباشرة ثم توجه إلى جمهوره لطمأنتهم عليه.

وضجت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بدعم "الهضبة" بعد سقوطه، فيما تضاربت أنباء عن تعرضه للإصابة.

ولكن بدا من خلال استكمل الفنان عمرو دياب للحفل أنه لم يصب أو أن الإصابة طفيفة.