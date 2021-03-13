بالفيديو.. شرطية تنظم المرور ورضيعها على كتفها في الهند

المصدر: ترجمة مروة سليم

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لإمرأة شرطية في ولاية شانديغار الهندية، وهي تنظم المرور بينما تحمل طفلها بين ذراعيها، وذلك كما ذكرت صحيفة ناشيونال هيرالد الهندية.

وأضافت الصحيفة أن "بريانكا" عرضت أقصى درجات الالتزام بواجبها.

وتطرقت الصحيفة إلى أن الضابط "بريانكا" أثبتت أن قوة المرأة تكمن في أنها مازالت قادرة على الجمع بين عملها والاعتناء بأطفالها،

وتظهر الأم الضابط وهي تنظم مرور السيارات بينما تحمل طفلها الرضيع، وذلك بعد عودتها من إجازة أمومة، حيث اصطحبت طفلها الرضيع صاحب الـ5 أشهر فقط معها إلى العمل.

لكن المقطع أثار بعض القلق خاصة أن الأم وقفت برضيعها وسط الطريق تحت الشمس الحارقة، حيث تمر السيارات والدراجات النارية والمشاة، وهذا ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن ينتقدوا تصرف الأم، إلا أن البعض الآخر اعتبر أنها شجاعة منها وقدرة على التحكم بحركة مرور السيارت ورعاية طفلها.