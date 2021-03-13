بالفيديو.. مطاردة مثيرة بين دب ومتزلج!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مجموعة من هواة التزلج على الجليد في جبال رومانيا لحظات مطاردة دب ضخم لأحد المتزلجين.

وتوضح اللقطات الدب للدب الضخم ذو الفروة البنية وهو يتعقب أحد المتزلجين ويجري خلفه بينما يصوره الأخير عن بعد.

وناور المتزلج الدب في كثير من الأحيان ليخرج بلقطات طريفة، حيث ه يسير ببطء أحياناً ثم يسرع باستخدام لوح التزلج الخاص به، ليجري الدب خلفه ثم يبطئ من ايقاعه، وفي النهاية غادر الدب المكان وعاد ليختفى وسط الغابات.

وظهر الدب وهو واقف ليلقى نظرة على حقيبة المتزلج المهملة والتي سمحت للمتزلج أن يشق طريقه إلى بر الأمان، فيما وصلت الشرطة سريعا إلى مكان الحادث، للبحث عن الدب البني الضخم.