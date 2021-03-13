هل يمكن للروائح عطرية أن تكبح الشهية؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت أخصائية طب العلاج بالروائح الدكتورة غالينا كولوسوفا، لراديو "سبوتنيك"، أن هناك روائح معينة تساعد على تخفيف الشعور بالجوع، وتقليل الشهية، وتساعد على عدم التفكير بالطعام.

وأشارت الأخصائية إلى أنه يجب استخدام روائح الزيوت الطبيعية الطيارة وليس الصناعية، حيث قالت إنه إذا كان الشخص يرغب بتناول الحلوى، فيمكنه أخذ القرفة، وإذا كان يرغب بتناول طعام غني بالدهون، فيمكنه تناول الحمضيات، غريب فروت، البرتقال، الليمون، التي ستخفض شهيته. ولكن مقابل هذا، جميع التوابل الخضراء مثل إكليل الجبل والزعتر والهيل وغيرها تحفز الشهية".

وأوضحت الأخصائية كيفية استنشاق الزيوت العطرية الطبيعية، قائلة "يفضل استخدام جهاز ناشر بمعدل 5 قطرات لكل 10-15 مترا مربعا. وإذا كان مثل هذا الجهاز غير متوفر فيمكن للشخص، عندما يرغب بتناول الشوكولاتة مثلا أو أي شيء آخر، استنشاق رائحة هذه الزيوت مباشرة من القنينة بدلا من ذلك".

وأَضافت أن استخدام الزيوت الطيارة مرة واحدة لن يعطي النتيجة المطلوبة، لذلك من الأفضل أن يصبح استنشاقها عادة يومية، حيث "يفضل أن يكون استخدامها، عدة مرات في اليوم، على شكل دورات مدتها على الأقل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.