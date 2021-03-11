يعثر على "كوبرا" في مرحاض منزل صديقه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ رجل من كمبوديا بثعبان "كوبرا" مختبئاً في مرحاضه بينما كان على وشك استخدامه، في بايلين، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الرجل الذي عثر على الثعبان، اعتقد في البداية أن المستخدم السابق لم يغسل المرحاض بشكل صحيح في منزله، حيث كان ضيفاً عليه.

ولكن سرعان ما أدرك أنه كان فى الواقع ثعباناً ساماً يتربص به.

وظل الثعبان ثابتاً تماماً ثم بدا أنه رصد الرجل، وبدأ يتجه أكثر نحو السطح.

وقبل أن يتمكن الثعبان من الصعود للأعلى هرع الرجل إلى الخارج لطلب المساعدة.

وقال صاحب المنزل إنه وعائلته لم يستخدموا المرحاض منذ ذلك الحين، كما وضع غطاءً فوق الجزء العلوى من المرحاض وصرفه في محاولة لمنع الثعبان من العودة.