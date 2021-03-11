مصر.. النائب العام يأمر بإحالة "متحرش المعادي" للمحاكمة الجنائية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي، للمحاكمة الجنائية، وذلك كما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة المصرية، أوقفت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضاً قانونياً.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الشاهدة على الواقعة، والتي قامت بكشف كاميرات المراقبة أثناء عملها في معمل تحاليل داخل العقار الذي وقعت بداخله الواقعة.

وشهدت الشاهدة بأنها فوجئت بقيام رجل يرتدى بدلة بالدخول إلى مدخل العقار الكائن به المعمل الذي تعمل به، ثم دخلت خلفه طفلة، واستدرج هذا الشخص، الأخيرة، إلى أحد أركان مدخل العقار ولامس أجزاء من جسدها.

وأشارت الشاهدة إلى أنها خرجت على الفور لوقف هذه الواقعة، وعندما واجهته أنكر ما فعله، إلا عند مواجهته بوجود كاميرات مراقبة قام بالانصراف على الفور.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهم الثلاثاء الماضي بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد الواقعة.