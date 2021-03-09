شاهد.. أول فيديو للحظة استدراج "متحرش المعادي" للطلفة

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت صحيفة أخبار اليوم المصرية عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يوضح استدراج المتهم في القضية التي عرفت اعلامياً باسم "متحرش المعادي"، للطفلة بائعة المناديل إلى داخل العقار محل الواقعة بمنطقة المعادي، للتحرش بها.

ووثق مقطع الفيديو، الجريمة من بدايتها، حيث ظهر المتهم مترجلاً على رصيف العقار، وهو يرتدي بدلة زرقاء ورابطة عنق، ويسير وسط حركة السيارة التي كانت تظهر في المقطع، بينما كانت تسير خلفه الطفلة المجني عليها على بعد حوالي 3 أمتار.

وكانت الجريمة التي احتلت تفاصيلها عناوين الصحف المصرية اليوم، قد اكتشفتها إحدى السيدات، وتفاعل على اثرها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر الفيديو الذي أظهر تفاصيل واقعة تحرش المتهم بالطفلة داخل إحدى المباني السكنية.

يذكر أن تحريات نيابة حوادث جنوب القاهرة، أكدت أن كاميرا المراقبة المثبتة في معمل تحاليل، هي التي كشفت دخول المتهم والطفلة المجني عليها، وارتكاب الجريمة.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بالتحرش بالطفلة، عقب هروبه لإحدى الشقق ومحاولاً التخفي.

مقطع الفيديو نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم المصرية

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