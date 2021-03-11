تقتل طفلتها بطريقة "شيطانية" بمساعدة زوجها في تشاكو!

المصدر: ترجمة مروة سليم

اكتشف خبراء الطب الشرعي في إقليم تشاكو شمال الأرجنتين، بعد تشريحهم جثة طفلة 3 سنوات، أن سبب الوفاة هو تعرض قلبها لغرس ابرتين به، ما سبب لها بسكتة قلبية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الأم غرست إبرتين في قلب ورئة طفلتها، بمساعدة زوجها وهو ليس والد الطفلة.

وأوضح الطب الشرعي أن الطفلة لقيت مصرعها، جراء توقف عضلة القلب، لأن الإبرتين استهدفتا عضويين حيويين في الجسم.

والإبرتان اللتان أودتا بحياة الطفلة، تستخدمان في العادة لخياطة كرة القدم، ويصل طول إحداهما إلى عشرة سنتيمترات.

ورجح الطب الشرعي أن تكون إبرة أخرى قد غرست قبل فترة، تسببت بالتعفن الذي فاقم الحالة الصحية للفتاة وأدى بها إلى الوفاة.

واعتقلت الشرطة الأرجنتينية الأم والرجل، على خلفية اتهامهما بمقتل الطفلة.

وقالت الشرطة كما ذكرت "ديلي ميل"، إنها تدرس جميع الفرضيات في التحقيق، بما في ذلك ممارسة الطقوس الشيطانية والشعوذة.

وحاولت الأم الحامل في شهرها الرابع وزوجها الهروب بعدما شعرا بقرب إلقاء القبض عليهما، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليهما.