كيفية التغلب على مشكلة المؤهلات العلمية التي تفوق متطلبات الوظيفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال معالج نفسي إن المؤهلات العلمية الكبيرة قد تشكل مشكلة أثناء التقدم للحصول على الوظائف، فقد تطلب بعض الوظائف تحصيلا لا يتعدى شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية، ووهو ما لا يتطابق مع المؤهلات التي يملكها الشخص.

وبذلك من الممكن أن يمثل تأهل المرء للوظيفة بدرجة أكبر من اللازم، خسارة بالنسبة له عندما ينتهي به الأمر في تلك الوظيفة، رغما عن إرادته.حيث لا تتطابق توقعات المرء من الوظيفة مع الواقع الذي يعيشه.

من ناحية أخرى، أشار المعالج النفسي إلى ضرورة ألا يشعر الفرد بأنه تحت ضغط العثور على الوظيفة المثالية، أو وصف نفسه بأنه يعمل 50 ساعة في الأسبوع، حيث أنه من الأفضل النظر إلى الوضع بمجمله.

ويشير إلى أنه من الممكن أن يكون الأشخاص الذين يختارون وظيفة قد لا تتناسب تماما مع ما تخصصوا فيه أثناء دراستهم ولكن ذات راتب جيد وتوفر لهم الأمان، أكثر سعادة من غيرهم، وذلك لأن وظيفتهم توفر لهم مساحة وفرصة للتركيز على أسرتهم أو حياتهم الخاصة.

ومن الناحية المالية، فإن الوظيفة التي يكون فيها المرء مؤهلا بدرجة أكبر من اللازم، لا تعني بالضرورة جنيه أموالا أقل.