بالفيديو.. ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من منطاد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات فارقة في حياة رجل من مدينة تيوتيهواكان بوسط المكسيك، بعد أن سقط من منطاد كان محلقا على ارتفاع عال.

حيث أظهرت اللقطات، الرجل المعلق لحظات سقوطه، بينما يحاول آخرون شد الحبل الذي يربط المنطاد بالأرض.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن حاول الرجل الإمساك بالحبل، بعد أن فقد تعلقه بالمنطاد، حيث نجح في اللحظات الأخيرة بالإمساك بالحبل.

وأوضحت "ديلي ستار" أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً مع الشركة المسؤولة عن تسيير المنطاد، وذلك بغرض التحقق من حصولها على التصاريح اللازمة، والتحقق من اتباعها لإجراءات السلامة الضرورية.