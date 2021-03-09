يفوز بآلاف الدولارت بسبب "جوعه"!

المصدر: ترجمة مروة سليم

فاز رجل من ولاية كارولينا الشمالية بجائرة مالية كبيرة في اليانصيب بقيمة 250 ألف دولار أميركي، بسبب توجهه لمطعم لتناول الطعام بعد شعوره بالجوع.

وقال "كيفن فون" كما ذكرت صحيغة "ذا ستيت" إنه كان وزميله في العمل في طريقهما إلى المكتب اللذان يعملان به، لكنه اتخذ منعطفاً خاطئاً، وأثناء محاولته العودة للطريق الصحيح شعر بالجوع، فتوقف عند محطة وقود في لوسونفيل على بعد أميال قليلة من حدود فيرجينيا.

واشترى "كيفن فون" قطعة بسكويت وطلب من البائع بطاقتي يانصيب، قيمة الواحدة منهما 5 دولارات، ليكتشف فوزه بـ250 ألف دولار بعدما قام بخدش إحدى البطاقات.

وأوضح كيفن أن شعوره بالجوع أثناء تواجده في محطة الوقود، هو من قاده لشراء بطاقتي اليانصيب، حيث اعتبر نفسه محظوظاً للفوز بهذه الجائزة المالية الكبيرة التي ستساعده في سداد فواتيره، وإيجاد منزل أكبر لعائلته.

ووصف البسكويت الذي تناوله بأنه الوجبة الأشهى طيلة حياته، مطلقاً عليه اسم "بسكويت الحظ الجيد".